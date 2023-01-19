مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطّم مروحية

البلاد – وكالات

قُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان، أمس (الأربعاء)، جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في مدينة بروفاري شرق العاصمة كييف.

وأشار بيان الشرطة إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عاماً)، ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عاماً) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية، مؤكداً دخول 22 جريحاً بينهم عشرة أطفال، المستشفى.

وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام: في وقت المأساة، كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال. وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية، فيما أشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبنى يحترق وأشخاصاً يصرخون، جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية، بينما فتحت شرطة كييف تحقيقاً في الحادث. وأفادت مصادر عن ترجيحات بأن مروحية وزير الداخلية سقطت في كييف بسبب عطل فني.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني، قرب كييف مأساة مروعة. وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: وقعت مأساة مروعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ، واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف.