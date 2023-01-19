ما علاقة التوابل الحارة بانقاص الوزن؟ .. خبيرة روسية تجيب

البلاد – وكالات

نفت دراسة طبية روسية حديثة العلاقة بين التوابل الحارة وانقاص وزن الجسم، مؤكدة أنها تحافظ على الوزن فقط ( ولا تنقصه) حال تناولها بمقدار معين، إذا زاد قد تسبب مشاكل صحية كثيرة.

ووفقاً لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أكدت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في وزارة الصحة بموسكو، أن لا علاقة بين استخدام التوابل الحارة في وجبات الطعام وإنقاض الوزن.

وقالت الدكتورة أنتونينا إن التوابل الحارة، تحافظ على وزن الجسم الطبيعي فقط لا غير، وأن استخدامها بشكل متواصل وزائد عن الحد، يساهم في تفاقم الأمراض المزمنة أو الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

كما أشارت إلى أن المحافظة على وزن طبيعي للجسم، يتم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني يوميًا، وقالت: “تحافظ التوابل الحارة على وزن الجسم، بشرط ألا تزيد الكمية عن 5 جرامات في اليوم الواحد، ولفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة تقليل استخدام ملح الطعام”.

ونوهت الدكتورة أنتونينا أن الفلفل الأحمر الحار، يحتوي على مادة الكابسايسين القلوية الطبيعية، التي تعتبر محفزة لأعضاء الجهاز الهضمي، وتساعد على تطبيع التمثيل الغذائي للدهون، ولها تأثير إيجابي أيضًا في عملية التمثيل الغذائي.

ولفتت الى انه “رغم أهمية الفلفل الأحمر، لكن لا أنصح حتى الأشخاص الأصحاء، بأكثر من 10- 15 غرامًا من الفلفل الطازج و 0.2 – 0.5 غرامًا من الفلفل الحار الجاف في اليوم الواحد”.

ونصحت الدكتورة أنتونينا، باستخدام التوابل المعتدلة في وجبات الطعام، باعتبارها تحوي مواد غذائية فريدة، وقالت: “التوابل الطبيعية غير الحارة، تمنح الجسم حيوية، كونها تحتوي على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة والعناصر المعدنية النادرة ومركبات الفلافونويد الحيوي.

وأضافت: “في موسم الشتاء البارد، يمكن عمل شاي من توابل مختلفة٬ من اليانسون النجمي والهيل والقرفة أو إضافتها إلى الشاي، أو غليها مع عصير العنب أو الكرز مثلًا أو شاي الكركديه”.