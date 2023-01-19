الرياضة قبل نهائي خليجى 25.. مطار البصرة يستقبل 35 رحلة خـلال 24 ساعة

جدة- البلاد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقى، اليوم الخميس، عن استقبال مطار البصرة الدولي أكثر من 35 رحلة خـلال 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لسلطة الطيران، أن “رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي، أشرف اليوم على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة أمام الطائرات القادمة لمطار البصرة الدولي”. وأكد الأسدي، أن “الملاكات الفنية والهندسية والجهات الساندة في مطار البصرة الدولي استنفرت كافة طاقاتها من أجل استقبال طائرات الوفود الرسمية الدولية والحكومية والجماهيرية للمشاركة في إختتام فعاليات بطولة خليجي 25”. وأضاف أن “مطار البصرة الدولي أستقبل خـلال 24 ساعة الماضية أكثر من 35 رحلة جوية قادمة من مختلف الدول الأجنبية والعربية ومدن العراق للمشاركة في نهائي كأس الخليج”.