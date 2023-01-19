طريقة عمل طاجين الدجاج المتبل بالخضروات

إذا كنتِ من محبي الوصفات المغربية ستحبين تقديم ذلك الطبق الغني بنكهة الخضروات مع الدجاج والمشمش

المقادير اللازمة

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

2 بصل (400 جم) مقطعان نصفين ومقطعان إلى شرائح سميكة

2 حبة باذنجان مقطعة إلى أنصاف ومقطعة إلى شرائح سميكة

40 غ من الزنجبيل المقطع إلى شرائح رفيعة

1 فص ثوم مهروس

40 جرام كركم أو 1 ملعقة صغيرة

نصف ملعقة صغيرة بهارات

2 ملعقة صغيرة بذور كمون

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

400 جرام علبة حمص

2 حبة فلفل حمراء مقطعة إلى مكعبات

2 ملعقة صغيرة مرق بودرة

50 جرام مشمش مجفف مقطع نصفين

600 غ من فيليه أفخاذ الدجاج منزوعة الجلد ومقطعة إلى قطع كبيرة

20 جرام كزبرة مفرومة

560 غ بطاطس كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية

سخني زيت الزيتون في قدر كبير مع قاعدة ثقيلة

يضاف البصل مع القليل من الماء ثم يغطى ويترك لينضج على نار متوسطة لمدة 5 دقائق

يقلب جيدًا ثم يضاف الباذنجان ويطهى

يغطى لمدة 5 دقائق حتى يصبح طريًا

أضيفي الزنجبيل والثوم والكركم والبهارات الجافة

تقلب جيدًا ويقلب مع الحمص والماء ثم الفلفل والمرق والمشمش والدجاج و400 مل ماء

ضعي الكزبرة ثم البطاطس فوقها

تخبز لمدة 1 ساعة مع الغطاء

قومي بإزالة الغطاء في منتصف الوقت واستمري في الطهي حتى تنضج البطاطس

يخرج ويقدم