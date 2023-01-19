طريقة عمل حلوى شوكوتورتا الأرجنتينية

إذا كنتِ من محبيّ تقديم وصفات حلوي بدون فرن أو خبز تلك الوصفة ستنال إعجابك لسهولتها ومذاقها الرائع

المقادير

عبوة حليب مكثف محلي لعمل صوص الدولسي دي ليتشي

450 جرام جبن طري

250 مل حليب أو قهوة للتغميس

750 جرام بسكويت شوكولاتة

مسحوق الكاكاو للوجه

50 جرام رقائق شوكولاتة الحليب للتزيين إختياري أو صوص الشوكولاتة أو التوفي

طريقة العمل

صوص الدولسي دي ليتشي

نقوم بوضع عبوة الحليب المكثف المحلى فى قدر مغمور بالماء

ويترك على نار متوسطة 3 ساعات حتى يصبح كراميل

يرفع من على النار ويترك ليبرد تماماً

يمزج صو الدولسي دي ليتشي والجبن الطري مع رشة ملح حتى يصبح المزيج ناعمًا

يترك جانبا

صبي الحليب أو القهوة في وعاء واغمسي كل قطعة من بسكويت الشوكولاتة لبضع ثوان حتى تنقع دون أن تتفتت

رتبي نصف البسكويت المنقوع في صينية في طبقة واحدة

وزعي طبقة سميكة من خليط الدولسي دي ليتشي فوق طبقة البسكويت

ثم كرري العملية مع باقي البسكويت ومزيج الدولسي دي ليتشي حتى يتم الانتهاء من كل الكمية

يجب أن تنهي بطبقة من خليط الدولسي دي ليتشي

تترك بالثلاجة لتبرد لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك أو ليلة كاملة

قبل التقديم ترش بالكاكاو وتنثر برقائق الشوكولاتة

تقطع مربعات أو حسب الرغبة وتقدك