طريقة عمل تارت الذرة الحلوة بالكاسترد

الذرة الحلوة هي المكون المميز لصنع تلك الفطيرة مع حشوة الكاسترد

المقادير اللازمة

200 جرام دقيق

50 جرام دقيق ذرة ناعم

125 جرام زبدة باردة غير مملحة مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة سكر ناعم

500 جرام ذرة حلوة

150 جرام زبدة غير مملحة

75 جم سكر ناعم بالإضافة إلى 3 ملاعق كبيرة

300 مل حليب كامل الدسم

6 صفار بيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام قشدة

جوزة الطيب للبشر إختياري

طريقة العمل

ضعي الدقيق ودقيق الذرة والزبدة والسكر وملعقة صغيرة ملح في وعاء كبير وافركهم معًا حتى يشبه الخليط فتات الخبز

أضيفي 50-100 مل من الماء قليلاً في كل مرة حتى تتكون عجينة

ادهني قالب تارت غير منزوع القاع مقاس 23 سم بالزبدة

افردي العجينة على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تصبح أكبر بقليل من قطر الصينية

ضعي العجينة في الصينية وافرديها داخلها مع تغطية الجوانب

بإستخدام شوكة قومي بعمل ثقوب بالقاعدة بالكامل

بردي العجينة لمدة 30 دقيقة

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية

ضعي فوق العجين ورقة من ورق الخبز

ثم املئيها بحبوب الخبز أو الأرز غير المطبوخ

اخبزيها لمدة 15 دقيقة ثم أخرجي الحبوب والورق من التارت واخبزيها لمدة 10 دقائق أخرى

ترفع من الفرن وتترك لتبرد

في قدر يقلب الذرة الحلوة على نار متوسطة عالية لمدة 6 دقائق حتى تشمي رائحة الذرة محمصة

نضيف الزبدة ونخفف النار إلى متوسطة بعد حوالي 5 دقائق أو عندما تبدأ رائحة الزبدة بالظهور

ضعي 3 ملاعق كبيرة من السكر واستمري في التقليب

بعد دقيقتين ضعي الحليب وأطفئ النار

توضع جانبا لتبرد قليلا

اخفقي صفار البيض مع 75 جرام من السكر المتبقي في وعاء متوسط ​​حتى يصبح الخليط شاحبًا وأصفرًا وكريميًا.

انقلي خليط الذرة إلى محضر الطعام وامزجيه حتى يصبح ناعم

يصفي من خلال مصفاه جيداً للحصول علي قوام كريمي ناعم

بينما لا يزال مزيج الذرة الحلوة ساخنًا ضعيه ببطء إلى خليط صفار البيض واخفق باستمرار

قلبي الفانيليا والقشدة معهم حتى تمتزج فقط واحرصي على عدم الإفراط في الخلط

اسكبي الكاسترد في التارت المبرد

ثم اخبزيه لمدة 25-35 دقيقة حتى يتماسك الخليط مع اهتزاز طفيف في المنتصف

قومي ببشر القليل من جوزة الطيب حسب الرغبة

اتركيها تبرد تمامًا قبل تقطيعها وتقديمها