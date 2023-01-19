صعود سعري عقب تصريحاته.. رئيس أرامكو: طلب النفط سيرتفع بتعافي الصين والطيران

البلاد-جدة

شهدت أسعار النفط صعوداً فورياً في الأسواق العالمية، عقب تصريحات هامة أمس للرئيس التنفيذي لعملاق النفط “أرامكو السعودية” المهندس أمين الناصر، حيث ارتفع خام برنت القياسي إلى قرب 87.4 دولار للبرميل بينما سجل أدنى سعر عند مستويات 86 دولار، كما ارتفع خام نايمكس الأمريكي إلى نحو 82 دولار.

وقال الناصر في تصريح على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، إن شركة أرامكو واثقة بارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري، بالتزامن مع إعادة فتح الصين لاقتصادها وتعافي سوق الطيران، موضحاً أن “أرامكو” ترى بوادر جيدة قادمة من الصين، وتأمل أن ترى المزيد من الانتعاش في الاقتصاد هناك خلال الشهرين المقبلين.

و أشار الرئيس التنفيذي وكبير إداريي “أرامكو السعودية” لوكالة “بلومبرغ”، أن الطلب على وقود الطائرات ارتفع بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح عند مليون برميل فقط دون مستوى ما قبل جائحة كورونا، مقابل مليوني برميل قبل عام،

لافتاً إلى أن هذه الأرقام تتحسن باستمرار، مؤكداً أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في إنتاج النفط، مشيراً إلى أن الطاقة الخاملة تبلغ مليوني برميل يومياً، أعلى بقليل من إجمالي الطلب البالغ 100 مليون برميل، ومن الأرجح أن تهبط مع إنهاء الصين الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا. وأضاف أن العالم يحتاج من 4 إلى 6 ملايين برميل يومياً من الإنتاج الجديد فقط للتعويض عن التراجع الطبيعي في الحقول الموجودة، مبيّناً أن العالم ينتقل إلى وضع تتقلص فيه الطاقة الفائضة، وأن أي انقطاع في الإمدادات سيكون له تأثير كبير، إذ سيكون الوضع في النفط مشابهاً للغاز الطبيعي. ولفت الناصر إلى أن الشركة تتوقع أن يواصل الطلب على النفط النمو لبقية العقد، حتى مع ازدياد شعبية السيارات الكهربائية واستثمار الأموال في الطاقة المتجددة، موضحاً أن هذه العوامل تعوّض بعض الطلب على النفط، ومع ذلك سيكون استهلاك الخام بالتأكيد أعلى في 2030م.