شاهد.. المنتخب العراقي يتوج بطلًا لخليجي 25

جدة- محمود العوضي
توج المنتخب العراقي بطلًا لكأس الخليج العربي” خليجي 25″ بعد فوزه المثير على نظيره العماني، مساء اليوم الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في اللقاء الذي احتضنه ملعب البصرة الدولي.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب العراق يفتتح التسجيل ويسجل الهدف الأول عن طريق إبراهيم بايش
العراق 1 – 0 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/qjQoIEeAxT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
جاء الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب إبراهيم بايش، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب العماني في الدقيقة82، لكن حارس العراق تصدى لها ببراعة.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب عمان يسجل هدف التعادل عن طريق صلاح اليحيائي
العراق 1 – 1 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/w2Nlww2XlT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب العراق يسجل الهدف الثاني عن طريق أمجد عطوان
العراق 2 – 1 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/1RKjjmNckd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب عمان يسجل هدف التعادل عن طريق عمر المالكي
العراق 2 – 2 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/s6yJOlcCeV
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
وتمكن اللاعب صلاح اليحياني من تسجيل هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 90+10، ليلجأ بعدها المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب العراق يسجل الهدف الثالث عن طريق مناف يونس
العراق 3 – 2 عمان#العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/SksFyRdqkY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023
وفي الشوط الإضافي الثاني أحرز اللاعب أمجد عطوان الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 116، من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يسجل المنذر العلوي هدف التعادل للمنتخب العماني في الدقيقة 119. ثم أحرز اللاعب مناف يونس الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 120+2.
احتفالات عراقية بعد الفوز بكأس الخليج 25 #العراق_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/lY0nO4gzWC
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 19, 2023