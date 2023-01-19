الرياضة

شاهد.. المنتخب العراقي يتوج بطلًا لخليجي 25

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

توج المنتخب العراقي بطلًا لكأس الخليج العربي” خليجي 25″ بعد فوزه المثير على نظيره العماني، مساء اليوم الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدفين. في اللقاء الذي احتضنه ملعب البصرة الدولي.

جاء الهدف الأول لمنتخب العراق في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب إبراهيم بايش، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب العماني في الدقيقة82، لكن حارس العراق تصدى لها ببراعة.

وتمكن اللاعب صلاح اليحياني من تسجيل هدف التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 90+10، ليلجأ بعدها المنتخبان إلى الأشواط الإضافية.

 

 

 

وفي الشوط الإضافي الثاني أحرز اللاعب أمجد عطوان الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 116، من ركلة جزاء سددها بنجاح، قبل أن يسجل المنذر العلوي هدف التعادل للمنتخب العماني في الدقيقة 119. ثم أحرز اللاعب مناف يونس الهدف الثالث لمنتخب العراق في الدقيقة 120+2.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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