رئيس الوزراء البريطاني يعتذر لعدم إرتداء حزام الأمان

البلاد – وكالات

تقدم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ، اليوم الخميس، بالاعتذاز عن عدم وضعه حزام الأمان أثناء استقلاله سيارة، وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مصور لرئيس الوزراء البريطاني، يناقش فيه سوناك أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد، وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي لسيارته دون ارتداء حزام الأمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة للصحافيين: “كان ذلك خطأ بسيطا في تقدير الأمر.. نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير، وهو يعترف تمامًا أن هذا كان خطأ ويعتذر”.

ويمكن أن يدفع أي شخص في بريطانيا غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني إذا لم يضع حزام الأمان ما لم يكن هناك إعفاء من ذلك، مثل المتاح لخدمات الطوارئ أو في حالة استقلال سيارة أجرة أو عندما يعود السائق إلى الخلف.

وردا على سؤال عما إذا كان سوناك يتمتع بأي استثناءات أثناء ركوبه سيارة حكومية، قال المتحدث للصحافيين: “لقد كان خطأ وقد اعتذر”.