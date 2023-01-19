الإقتصاد

البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الوكالات

أدرج البنك المركزي الروسي، الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل ضمن عملاته.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن بيان البنك المركزي الروسي، أمس  الأربعاء، أن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات هي الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية، إلى جانب عملات أخرى سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.

وبذلك رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43 عملة.

وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، نحو 43 قرشا، وفقا لقائمة البنك المركزي الروسي.

ibrahim

كتب بواسطة

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