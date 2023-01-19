شاهد.. الاتحاد يتغلب على الفيحاء بثلاثية ويتصدر دوري روشن

جدة- محمود العوضي
تصوير- سلطان منصور
ارتقى فريق الاتحاد لصدارة دوري روشن، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه الفيحاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة ضِمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.
هدف رائع من كورنادو 😍👏
#️⃣ #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/SLUNX8ildo
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 19, 2023
🎥 الهدف الثاني للاتحاد
⚽️ عبدالرزاق حمدالله
#️⃣ #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/vZfoRg5S94
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 19, 2023
سجل ثلاثية النمور” إيغور كورنادو بعد مرور 23 دقيقة، وعبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، وهارون كمارا في الدقيقة 45+3.
🎥 الهدف الثالث للاتحاد
⚽️ هارون كمارا
#️⃣ #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/RsdQ0hsfxi
— دوري روشن السعودي (@SPL) January 19, 2023