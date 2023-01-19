الرياضة

شاهد.. الاتحاد يتغلب على الفيحاء بثلاثية ويتصدر دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      19 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- سلطان منصور

ارتقى فريق الاتحاد لصدارة دوري روشن، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه الفيحاء خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب الجوهرة ضِمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

سجل ثلاثية النمور” إيغور كورنادو بعد مرور 23 دقيقة، وعبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة 45+1، وهارون كمارا في الدقيقة 45+3.

بتلك النتيجة، رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 15 في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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