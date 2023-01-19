“إنفاذ” يقيم 9 مزادات لتصفية أكثر من 50 عقارا والمنقولات الصناعية من الفولاذ والبلوك

الرياض : البلاد

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 22 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 50 عقارًا في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 23 إلى 26 يناير 2023م.

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ والمنقولات من الفولاذ والبلوك، وتبدأ المزادات بمزاد فرصة شرقية الحضوري الذي يقام على 10 عقارات بالمنطقة الشرقية، ثم مزاد مصنع بلوك في المدينة المنورة والذي يقام على مواد ومعدات بناء، ومزاد المنار الإلكتروني الذي يقام على عقارين بمحافظة جدة، ومزاد هجر الإلكتروني الذي يقام على 12 عقارًا بالمنطقة الشرقية، والمزاد الفولاذي الذي يقام على عدد من الأبواب والمعادن الفولاذي بمدينة الرياض، ومزاد الريم الإلكتروني الذي يقام على 6 عقارات بمدينة حائل، ومزاد سهم مكة والطائف الذي يقام على 13 عقارًا بمنطقتي مكة والطائف، ومزاد دكه الذي يقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد تاج الرياض الذي يقام على 6 عقارات بمدينة الرياض، وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.