هيفاء بنت محمد: فتحنا أسواقاً سياحية عالمية ونستهدف الصينيين

البلاد – جدة

أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبة وزير السياحة، إن المملكة لا تنافس دول المنطقة، وأن المنطقة تشكل نقطة جذب للعالم ونحن أقوى معاً.

وأضافت في مقابلة مع “سي إن إن”، أن السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل في أنشطة القطاع، لافتة إلى أن مبادرة “زر السعودية” استطاعت فتح 15 سوقاً دولياً عبر الوجهات الرئيسية، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا أو آسيا.

وأشارت نائبة الوزير إلى أهمية الشراكات التجارية، حيث عقدت المملكة شراكة لتصميم حزم للعملاء الصينيين عند فتح السوق الصيني، وأن هناك 80 مرشداً سياحياً تدربوا على لغة الماندرين، كما أن هناك 60 آخرين تدربوا على الألمانية.

ومؤخراً كشفت بيانات هيئة السياحة عن أن إجمالي عدد الزيارات في المملكة وصل إلى 62 مليون زيارة خلال عام 2022م، توزعت على 29.5 مليون زيارة من الخارج، و32.5 مليون زيارة من الداخل ، فيما تم توفير 836 ألف وظيفة جديدة، وبلغ الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي 5.3 %

وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى 55 مليون زيارة خارجية و45 مليون زيارة داخلية بحلول 2030م.