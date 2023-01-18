ملتقى لمزارع إنتاج الصقور

البلاد ـ الرياض

ينظم نادي الصقور السعودي ملتقى مزارع إنتاج الصقور السعودية مساء اليوم، سعياً من النادي نحو الإسهام في تطوير مزارع إنتاج الصقور في المملكة، وتبادل الخبرات بين منتجي الصقور السعوديين، إضافة إلى المساهمة في استدامة إنتاج الصقور في المملكة.

ويهدف الملتقى الاطلاع إلى ما وصلت إليه مزارع إنتاج الصقور في المملكة، وتعزيز قاعدة البيانات الخاصة بالمنتجين السعوديين.

كما أن الملتقى سيتضمن نقاشاً مفتوحاً بين المنتجين السعوديين عن مستقبل مزارع إنتاج الصقور في المملكة، إضافة إلى التحديات التي تواجهها ومجالات الإسهام في تنميتها.

يذكر أن نادي الصقور السعودي خصص أشواطاً وجوائز لصقور مزارع الإنتاج السعودية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، ضمن مسابقتي الملواح والمزاين بمجموع جوائز مليون ريال، الذي يسعى من خلالها إلى تعزيز وتحفيز المنتجين السعوديين للصقور.