مذكرة تفاهم ثلاثية لصناعة قادة المستقبل في المجالات التقنية

الرياض : البلاد

وقعت اليوم (الأربعاء) مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومدارس مسك” و”أكاديمية طويق” بهدف تعزيز التعاون في مجالات المعرفة الرقمية وتطوير مهارات التقنيات الحديثة والناشئة لدى طلبة مدارس مسك وتهيئتهم للحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم لخوض منافسات عالمية في مجالات التقنية.

جاء ذلك خلال حفل تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة (أثير) في مدارس مسك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وأكاديمية طويق.

وقع المذكرة من جانب “سدايا” المستشار الدكتور أحمد بن عوض الغامدي، ومن جانب مدارس مسك المدير العام الدكتور ستيفن سومر، ومن جانب أكاديمية طويق الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز بن أحمد الحمادي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود “سدايا” للارتقاء بالمملكة نحو الريادة العالمية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والعمل على رفع مستوى الوعي بهذا المجال وتأهيل الكوادر الوطنية فيه عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.