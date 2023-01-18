فنون الطهي السعودي ترسو في فرنسا

البلاد ـ الرياض

تعمل هيئة فنون الطهي على تعزيز ثقافة الطبخ السعودي، وإيصاله إلى مصاف العالمية، خصوصاً، وأن المطبخ السعودي يتميز بالتفرد واختلاف الأكلات من منطقة إلى أخرى فضلاً عن تشجيع المواهب السعودية، في مجالات الطهي بمختلف أنماطه، واتساقاً لهذا الاهتمام، فقد أعلنت هيئة فنون الطهي عن مشاركتها في الحدث العالمي للضيافة وخدمة الطعام، معرض SIRHA 2023 الذي سيبدأ يوم غد الخميس، ويستمر حتى 23 يناير بمدينة ليون في فرنسا، لإبراز وترويج ثقافة فن الطهي السعودي دولياً، الذي يعد من أهم المعارض العالمية.

وتأتي هذه المشاركة كأول مشاركة للمملكة بالمعرض، وتتمثل في جناح تصل مساحته إلى 310م لتبرز من خلاله الهيئة ثقافة فنون الطهي السعودي، والإرث الثقافي للمملكة، من خلال مطعم وكافيه إرث التابع لهيئة فنون الطهي، الذي سيقدم تجربة تذوق الأكلات والقهوة السعودية، وتجربة الواقع الافتراضي، إلى جانب عرض ونشر المنتجات السعودية.



ويعد معرض SIRHA 2023 الحدث العالمي المرجعي لخدمات الطعام والضيافة، ويشهد وُجود أكثر من 4,000 عارض وعلامة تجارية، ويهدف إلى عرض أخبار الشركات العالمية المتعلقة بقطاعات الحلويات، والديكور المنزلي، والمخبوزات، والمشروبات، والمعدات والتقنيات ذات العلاقة بالطهي وفنونه، وفنون الطهي في الفنادق، فضلاً عن المعارض التجارية الأخرى المتخصصة في المواد الغذائية؛ ليجمع بذلك كل الجهات الفاعلة في بيئة واحدة للاستكشاف والحصول على مصدر إلهام لتأسيس الأعمال واقتناص الفرص المتاحة في القطاع.



يشار إلى أن هيئة فنون الطهي تعنى بتنظيم هذا القطاع الذي يتنامى بشكل مستمر، ويعتبر أحد الروافد التي تسعى الوزارة لوضع منهجية وآلية تتناسب مع هذا المجال. فضلاً عن دعم وتحفيز العاملين في القطاع على صناعة محتوى يعكس الاهتمام والشغف بهذا المجال، وأيضاً تصنيف المطاعم والطهاة والأطباق، وتسجيل وتدوين الأطباق السعودية ووصفاتها ونشرها والتعريف بها إقليمياً ودولياً. إلى جانب تنمية القطاع ودعم الأشخاص والجهات العاملة به، وإبراز الأكلات السعودية العريقة، من خلال توثيقها والتعريف بها، ولتكون الهيئة المرجع والمطور والممكن للقطاع.