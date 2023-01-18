المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة البازلاء بالبروكلي

نيفين عباسaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      18 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البازلاء منخفضة السعرات الحرارية إذ تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و K والمعادن والمغذيات

كما يساعد البروكلي علي الوقاية من السرطان والحماية من الأمراض المزمنة وتعزيز صحة العظام والوقاية من الشيخوخة وتعزيز عملية الهضم

المقادير اللازمة
نصف كيلو بازلاء
كوب بروكلي مغسول
ملح وفلفل
كوب كريمة
2 كوب مرقة
2 فص ثوم
حبة بصل متوسطة مقطعة

طريقة العمل
توضع جميع المقادير في قدر علي النار بإستثناء الكريمة
تترك حتي تنضج الخضروات جيداً
تفرم بالمضرب اليدوي حتي نحصل علي شوربة ناعمة
يضاف لها الكريمة وتترك لتغلي دقيقتين وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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