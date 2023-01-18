طريقة عمل شوربة البازلاء بالبروكلي

البازلاء منخفضة السعرات الحرارية إذ تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات A و K والمعادن والمغذيات

كما يساعد البروكلي علي الوقاية من السرطان والحماية من الأمراض المزمنة وتعزيز صحة العظام والوقاية من الشيخوخة وتعزيز عملية الهضم

المقادير اللازمة

نصف كيلو بازلاء

كوب بروكلي مغسول

ملح وفلفل

كوب كريمة

2 كوب مرقة

2 فص ثوم

حبة بصل متوسطة مقطعة

طريقة العمل

توضع جميع المقادير في قدر علي النار بإستثناء الكريمة

تترك حتي تنضج الخضروات جيداً

تفرم بالمضرب اليدوي حتي نحصل علي شوربة ناعمة

يضاف لها الكريمة وتترك لتغلي دقيقتين وتقدم