تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وفقاً لرؤية 2030

البلاد – جدة

تولي المملكة العربية السعودية، التنمية الزراعية والموضوعات ذات الصلة مثل الأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية أهميةً بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، كما تعمل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وفق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى اعتماد العديد من الاستراتيجيّات والبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، للإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعيّة والبيئيّة. كما أن المملكة حققت نُمُوّاً تارِيخِيّاً في القطاع الزراعي.

نجحت المملكة في خفض استخدام المياه الزراعية بأكثر من 40 %، وذلك نتيجة للعديد من السياسات التي اتبعتها، حيث تم تفعيل استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وإدخال تقنيات الزراعة الدقيقة، كما قامت بتطوير إدارة الوقاية من الآفات والأمراض النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى عملها على تقليل الفاقد والهدر الغذائي، إلى جانب تشجيع المزارعين على تطبيق نظمٍ زراعية مبتكرة، وذلك من خلال تسهيل القروض عبر صندوق التنمية الزراعية لتحقيق التحول الرقمي في الزراعة الأولية المبتكرة، ورفع كفاءة النظم الغذائية وإنتاجيتها، من أجل التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

كما أنها تطمح إلى وضع برامج استثمارية هادفة في المناطق الريفية، والتركيز على التعليم والتقنية ونشر المعرفة لتوفير فرصٍ للشباب والنساء، وتحقيق تنميةٍ مستدامة، ونظمٍ غذائية مرنة، باتباع سبل البحث والتقنية والابتكار، لتوفير حلولٍ ميسورة التكلفة، تسهم في تحسين حياة المزارعين في تلك المناطق، حيث أن الزراعة الرقمية توفّر فرصاً جديدة، لرفع كفاءة وفعالية السياسات والبرامج المعمول بها، وتغيير أساليب الزراعة من خلال مساعدة المزارعين على العمل بدقة وكفاءة واستدامة.

كما أن المدخلات الزراعية هامة بالنسبة للزراعة المستدامة، وتعتبر المملكة من المنتجين الأساسيين للأسمدة الكيميائية، وستواصل القيام بدورها في دعم استقرار سلاسل توريد الأسمدة لضمان استدامة الإنتاج الغذائي.