الرياضة

الأخدود يقسو على نجران برباعية في ديربي الجنوب

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      18 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حسم فريق الأخدود ديربي الجنوب، بعدما اكتسح نظيره نجران بأربعة أهداف نظيفة، في إطار الجولة 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجلها أهداف الأخدود” عثمان باتو، وصالح الحارثي”هدفين” وكاكا من ركلة جزاء. وشهد اللقاء طرد لاعب الأخدود رينالدو دوتوا.

بهذه النتيجة يرتقي الأخدود للمركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبقي نجران على رصيده 14 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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