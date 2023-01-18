الأخدود يقسو على نجران برباعية في ديربي الجنوب

حائل- خالد الحامد
حسم فريق الأخدود ديربي الجنوب، بعدما اكتسح نظيره نجران بأربعة أهداف نظيفة، في إطار الجولة 17 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
🎥 | احتفالية لاعبي @ALAKHDOUD مع الجماهير بعد الانتصار في #ديربي_نجران برباعية 🤩👏 #نجران_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/ggArFV7sXr
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023
سجلها أهداف الأخدود” عثمان باتو، وصالح الحارثي”هدفين” وكاكا من ركلة جزاء. وشهد اللقاء طرد لاعب الأخدود رينالدو دوتوا.
د75‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
كاكا يحرز الهدف الرابع 👏🔥#ديربي_نجران #نجران_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/qJz9nhni4U
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023
بهذه النتيجة يرتقي الأخدود للمركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبقي نجران على رصيده 14 نقطة بالمركز السادس عشر.
د53‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
صالح الحارثي يحرز الهدف الثالث 👏🔥#ديربي_نجران #نجران_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/dgzUtM80qo
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023
د45+4‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
صالح الحارثي يضيف الهدف الثاني 👏🔥#ديربي_نجران #نجران_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/KFBJ8zgSkp
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023
د12‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD
عثمان باري يحرز الهدف الأول 👏🔥#ديربي_نجران #نجران_الأخدود
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/9PEU8ZVBgP
— دوري يلو (@FDL_KSA) January 18, 2023