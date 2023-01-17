2000 متسابق من 22 دولة يشاركون في نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل- البلاد

أكد خالد بن محمد القحطاني مدير عام سباق نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل أنه تم إقفال عدد المشاركين في السباق، بمشاركة 2000 متسابق من 22 دولة، ويضم السباق محترفين وهواة وأصحاب همم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم أمس الاثنين في النادي البحري بالجبيل بحضور عبدالله آل مخلص اليامي رئيس شركة الخط الأخضر الشركة المنظمة للفعالية والمهندس مشعل الصعب ممثل شركة الحفر العربية الراعي الرسمي، والشريك الاستراتيجي ومدير عام البطولة خالد محمد القحطاني، والمدير الفني للسباق الكابتن سعد شداد الأسمري ومدير مسار السباق ومدرب المنتخب الكابتن عبدالله الجود وبحضور عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات والقنوات الفضائية والتواصل الاجتماعي من المنطقة الشرقية.

وتم خلال المؤتمر شرح السباق من نقطة البداية حتى نقطة النهاية، وكذلك تم توزيع 300 شريحة الكترونية للسباق. وقد تجاوب المنظمون خلال المؤتمر على أسئلة واستفسارات الإعلاميين.

الجدير بالذكر أن سباق نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل سينطلق برعاية أمير المنطقة الشرقية يوم السبت 21-1-2023 م في محافظة الجبيل تحت مظلة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وبمشاركة عدد من القطاعات والجهات ذات العلاقة.