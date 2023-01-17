الرياضة

خليجي 25.. مكافأت سخية تحفيزًا للاعبي العراق.. وتفاصيل حفل الختام

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      17 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

العراق- البلاد
نقلت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء عن مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاصيل حفل ختام كأس الخليج العربي”خليجي 25″ المقرر إقامته بعد غد الخميس، والمكافأة التي خصصها الاتحاد العراقي للاعبي المنتخب إذا نجحوا في حصد لقب البطولة.


وبحسب المصدر فإن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج صممت منصة حديثة لتتويج المنتخب البطل في النهائي، ستكون مشابهة لمنصة كأس العالم في قطر، بالإضافة إلى ذلك فإن الحفل سيحضره فنانون عرب، ومن المتوقع تواجد الفنانة الإماراتية أحلام، بالإضافة إلى فنانين عراقيين”.


وأضاف أن “أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم تحدثوا يوم أمس(الاثنين) مع لاعبي المنتخب الوطني(العراقي)، وأبلغوهم بأن مكافأتهم ستكون سيارة حديثة لكل لاعب في حال نجحوا بالتتويج بكأس الخليج العربي على حساب عُمان”.

 

يُشار إلى أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره العُماني بنهائي كأس الخليج العربي في المباراة النهائية بعد غد الخميس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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