خليجي 25.. مكافأت سخية تحفيزًا للاعبي العراق.. وتفاصيل حفل الختام

العراق- البلاد

نقلت وسائل إعلام عراقية اليوم الثلاثاء عن مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم تفاصيل حفل ختام كأس الخليج العربي”خليجي 25″ المقرر إقامته بعد غد الخميس، والمكافأة التي خصصها الاتحاد العراقي للاعبي المنتخب إذا نجحوا في حصد لقب البطولة.



وبحسب المصدر فإن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج صممت منصة حديثة لتتويج المنتخب البطل في النهائي، ستكون مشابهة لمنصة كأس العالم في قطر، بالإضافة إلى ذلك فإن الحفل سيحضره فنانون عرب، ومن المتوقع تواجد الفنانة الإماراتية أحلام، بالإضافة إلى فنانين عراقيين”.



وأضاف أن “أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم تحدثوا يوم أمس(الاثنين) مع لاعبي المنتخب الوطني(العراقي)، وأبلغوهم بأن مكافأتهم ستكون سيارة حديثة لكل لاعب في حال نجحوا بالتتويج بكأس الخليج العربي على حساب عُمان”.

يُشار إلى أن المنتخب العراقي سيواجه نظيره العُماني بنهائي كأس الخليج العربي في المباراة النهائية بعد غد الخميس.