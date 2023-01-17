ختام أعمال اجتماعات مكافحة المنشطات بالرياض

الرياض – هاني البشر

اختتمت الاجتماعات الخاصة بالمكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والتي أقيمت على مدى يومين على التوالي في العاصمة الرياض، حيث أقيم الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة “الدورة الثامنة”، والاجتماع الخامس للجنة الموافقة لصندوق مكافحة المنشطات باليونسكو.

وتناولت الاجتماعات عدداً من الأجندات التي تهتم بمستجدات الاتفاقية، ومتابعة تطبيق الدول المشاركة “192 دولة” لأهداف الاتفاقية، وما نصت عليه، وإصدار القرارات المتعلقة بالامتثال، إضافة إلى مراجعة أجندة وبرنامج المؤتمر الوزاري الدولي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية، المقرر عقده بمدينة الرياض 21 فبراير 2023م.