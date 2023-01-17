الرياضة

ختام أعمال اجتماعات مكافحة المنشطات بالرياض

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      17 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر

اختتمت الاجتماعات الخاصة بالمكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والتي أقيمت على مدى يومين على التوالي في العاصمة الرياض، حيث أقيم الاجتماع الرابع للمكتب التنفيذي لمؤتمر الأطراف لاتفاقية اليونسكو الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة “الدورة الثامنة”، والاجتماع الخامس للجنة الموافقة لصندوق مكافحة المنشطات باليونسكو.

وتناولت الاجتماعات عدداً من الأجندات التي تهتم بمستجدات الاتفاقية، ومتابعة تطبيق الدول المشاركة “192 دولة” لأهداف الاتفاقية، وما نصت عليه، وإصدار القرارات المتعلقة بالامتثال، إضافة إلى مراجعة أجندة وبرنامج المؤتمر الوزاري الدولي للقيم والأخلاق والنزاهة الرياضية، المقرر عقده بمدينة الرياض 21 فبراير 2023م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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