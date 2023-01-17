التكنولوجيا

تويتر.. جلب علامة التبويب الجديدة For You إلى هذه الهواتف

ahmed saeedaccess_time25 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      17 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

منصة تويتر من أقوى المنصات متابعة في عدد من البلدان العربية.

وأعلنت منصة تويتر عن جلب علامة التبويب الجديدة (For You)، التي أُطلقت يوم الثلاثاء الماضي لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية.

إلى متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب.

وتأتي علامة التبويب هذه، والتي يبدو أن تويتر استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك.

لتحل محل علامة التبويب السابقة، “الرئيسية” (Home)، التي تعرض التغريدات حسب خوارزمية تويتر.

التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتما بها، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

تغيير مزعج للبعض

ولا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى التغريدات المرتبة حسب التسلسل الزمني العكسي من الأحدث إلى الأقدم.

من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدمون في علامة التبويب الجديدة Following، التي كان اسمها سابقاً Latest.

وبالنسبة إلى بعضهم، يُعدّ هذا التغيير الآن مزعجاً بدرجة كبرى نظراً إلى أن تطبيقات تويتر الرئيسية التابعة لجهات خارجية قد توقفت أمس عن العمل.

مما يجعل لجوء المستخدمين الذين لا يفضلون ميزات تويتر على منصتها الرئيسية، أمرًا غير ممكن، بحسب الموقع.

ahmed antar

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