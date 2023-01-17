توسيع خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية

البلاد ـ جدة

الصحة الرقمية هي واحدة من أهم برامج التحول التي يديرها مكتب تحقيق الرؤية التابع لوزارة الصحة، ويهدف البرنامج إلى تحسين الصحة العامة من خلال تقديم خدمات رعاية صحية أفضل، ورفع قيمة هذه الخدمات عملت وزارة الصحة على تطوير استراتيجية وخطة واضحة وموجزة لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030. توفر استراتيجية الصحة الرقمية وظائف كاملة وقابلية تشغيلية موسعة. يركز هذا النظام على التطبيب عن بعد والأمن السيبراني وتراخيص للأنظمة، بالإضافة إلى الوظائف المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات ونماذج الرعاية.

تلعب التقنية دوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية الصحة الرقمية وتنفيذ هذه الاستراتيجية الفعالة، فهي تهيئ الظروف المناسبة لتوسيع النظام البيئي لبرنامج الصحة الرقمية التابع لوزارة الصحة. إن الهدف من نظام الرعاية الصحية الرقمي هو تحويل طريقة تقديم الرعاية الصحية من خلال التوسع في تطبيق التقنية، من أجل تقديم خدمات رعاية صحية أكثر أماناً وكفاءة للمجتمع السعودي.

يهدف برنامج تحول القطاع الصحي، إلى هيكلة القطاع في المملكة العربية السعودية ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً، يقوم على صحة الفرد والمجتمع بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر، ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلاً عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة من خلال تفعيل الشراء الهادف للخدمات، وتعزيز الوعي المجتمعي بحركة المرور والسلامة، كما يعمل برنامج تحول القطاع الصحي على المواءمة والتنسيق بين جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية ذات الصلة، وكذلك المواءمة والربط مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية خلال رحلة التحول.



يأتي إنشاء برنامج تحول القطاع الصحي كأحد برامج رؤية المملكة 2030 لضمان استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة وتركيز الجهود في هذا القطاع المهم، وذلك بعد أن حقق برنامج التحول الوطني إنجازات ومستهدفات استراتيجية طورت من القطاع الصحي ليواجه التحديات المتعلقة بالخدمات الصحية من خلال رفع جودتها وكفاءتها، ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وبرزت الجهود المبذولة في تطوير القطاع الصحي، الذي كان يعد أحد الأبعاد الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، من خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد. وقد كان لـبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 دوراً هامّاً ومحورياً في مواجهة المملكة لآثار الجائحة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وتجاوز الأزمة بكل تحدياتها.

حقق القطاع الصحي خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي، وإطلاق حزمة من التطبيقات «صحتي، وموعد» وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.

وفي ظل تطور الأنظمة الصحية العالمية، سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً.