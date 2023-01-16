قالت منصة “Foot mercato” الفرنسية الاثنين من مصادرها الخاصة: إن نادي النصر يهدف للتعاقد مع كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني.

النصر كان قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا) من مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوي، بعقد إلى 2025.



ويخطط “العالمي” لمواصلة ضرباته في الميركاتو بحسب المنصة الفرنسية، عبر الجمع بين رونالدو وبنزيمة من جديد في القميص الأصفر.



تزامل رونالدو وبنزيمة في ريال مدريد 10 مواسم متتالية، بين 2009 و2018 قبل أن ينتقل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة مفاجئة.



هل يجتمع رونالدو وبنزيمة في النصر؟



طبقًا لما نشرته المنصة المذكورة، فإن بنزيمة رفض في الوقت الحالي مغادرة ريال مدريد، ويخطط للبقاء موسمًا آخرًا في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وينتهي عقد بنزيمة (35 عامًا) مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، حيث يتبقى 5 أشهر فقط على فك الارتباط مع النادي الملكي.

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وتشير تقارير مقرّبة من أسوار النادي العاصمي الإسباني إلى أن الرئيس فلورينتينو بيريز سيقدّم عقدًا جديدًا إلى بنزيمة لمدة موسم واحد إضافي.



جدير بالذكر أن بنزيمة حصد جائزة الكرة الذهبية من “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم عن عام 2022 الماضي، بعد قيادته “الميرنغي” إلى لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث سجّل أكثر من 40 هدفًا في موسم 2021-2022.