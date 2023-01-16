منتخب عمان يعبر البحرين ويواجه العراق في نهائي خليجي 25

جدة- محمود العوضي
ضرب المنتخب العماني موعداً نارياً مع نظيره المنتخب العراقي في نهائي بطولة خليجي 25، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب البحريني – حامل اللقب- في نصف نهائي البطولة، بهدف قاتل في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الميناء الدولي بالبصرة.
🎥 | هدددددف!⚽
منتخب عمان 🇴🇲 يسجل الهدف الأول عن طريق جميل اليحمدي
البحرين 0- 1 عمان #البحرين_عمان | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/v3FyFS7mVG
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
هدف المنتخب العماني جاء عن طريق اللاعب جميل اليحمدي بقذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد.
وكان المنتخب العراقي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما في ملعب” جذع النخلة” الدولي بمدينة البصرة، في نصف النهائي الأول.
وسيحتضن ملعب جذع النخلة الدولي في البصرة المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني يوم الخميس المقبل.