الرياضة

منتخب عمان يعبر البحرين ويواجه العراق في نهائي خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      16 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
ضرب المنتخب العماني موعداً نارياً مع نظيره المنتخب العراقي في نهائي بطولة خليجي 25، بعد فوزه مساء اليوم على المنتخب البحريني – حامل اللقب- في نصف نهائي البطولة، بهدف قاتل في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الميناء الدولي بالبصرة.

هدف المنتخب العماني جاء عن طريق اللاعب جميل اليحمدي بقذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعتهما في ملعب” جذع النخلة” الدولي بمدينة البصرة، في نصف النهائي الأول.

وسيحتضن ملعب جذع النخلة الدولي في البصرة المباراة النهائية بين المنتخبين العراقي والعماني يوم الخميس المقبل.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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