البلاد – الرياض

على مدى يومين، تنظم جمعية المسؤولية المجتمعية فعاليات “ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023” خلال 1 – 2 فبراير المقبل بفندق الإنتركونتنتال الرياض وذلك تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وبحضور ومشاركة مختصين ومسؤولين يمثلون مديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية.

يناقش الملتقى على مدى يومين موضوعات عدة منها: مفهوم وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعية، ومساهمة الشركات في جائحة كورونا، وبرامج ومبادرات الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب بحث آفاق الشراكة بين القطاع الخاص وغير الربحي.