الرياضة

مجلة تبحث عن مراسل خاص برونالدو

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      16 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان

تبحث مجلة إماراتية شهيرة عن صحافي تكون مهمته متابعة الحياة اليومية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر في صفقة مدوية جعلته الرياضي صاحب الأجر الأعلى في العالم.
ونشرت مجلة “أريبيان بزنس” الإماراتية، وهي مجلة تختص بالأعمال، إعلاناً كشفت فيه عن رغبتها بتوظيف صحافي لشغل منصب “مراسل رونالدو”، على أن يكرس دوامه الكامل في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة “الدون”.

وكتبت المجلة: “تبحث أريبيان بزنس عن مراسل رونالدو، والمتقدمون للوظيفة مدعوون للتقدم من دول المنطقة لوظيفة بدوام كامل في العاصمة السعودية الرياض”.

وقال مدير التحرير في “أريبيان بزنس” ماثيو أملوت: “يعد رونالدو أكبر نجم ويمثل أهم حدث في الكوكب، في الرياضة التي تمثل قطاعاً قائماً بذاته، ولذلك فهي تستحق مراسلاً مكرساً لرونالدو بالكامل”.

رونالدو

 

وأضاف: “يضع انتقال رونالدو إلى السعودية الرياضة العربية على المسرح العالمي بقوة، وسيلعب المتقدم الناجح للوظيفة مع أريبيان بزنس دوراً محورياً في تقديم تغطية لائقة لهذه الظاهرة الحيوية التي تتكشف أمامنا”.

وسيعمل “مراسل رونالدو” من مكاتب “أريبيان بزنس” في الرياض، وهو مطالب بتغطية كل مباريات نادي النصر وكافة الفعاليات التجارية والإعلامية، لتزويد تقارير يومية عن حياة النجم البرتغالي، مع استقراره للعيش واللعب في المملكة العربية السعودية.

وتابع أملوت: “نريد أن نظهر حياة رونالدو الجديدة، والمذهلة بلا شك، حيث يبدأ هذه المرحلة الجديدة من حياته المهنية مع عائلته الشابة، فكيف سيتكيف مع الثقافة الثرية في المملكة وشعبها الودود والرائع، وخبراته أثناء جولاته في البلاد، وبالطبع الأداء على أرض الملعب”.

وسيقود رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً، فريق “موسم الرياض” المكون من نجوم النصر والهلال، قطبي العاصمة، في مواجهة فريق باريس سان جيرمان يوم الخميس المقبل، في حدث مثير يترقبه عشاق الكرة حول العالم، حيث سيجدد المواجهة بين رونالدو، والنجم ليو ميسي المتوج مع الأرجنتين بكأس العالم الشهر الماضي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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