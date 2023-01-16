مجلة تبحث عن مراسل خاص برونالدو

جدة – هلال سلمان
تبحث مجلة إماراتية شهيرة عن صحافي تكون مهمته متابعة الحياة اليومية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى النصر في صفقة مدوية جعلته الرياضي صاحب الأجر الأعلى في العالم.
ونشرت مجلة “أريبيان بزنس” الإماراتية، وهي مجلة تختص بالأعمال، إعلاناً كشفت فيه عن رغبتها بتوظيف صحافي لشغل منصب “مراسل رونالدو”، على أن يكرس دوامه الكامل في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة “الدون”.
وكتبت المجلة: “تبحث أريبيان بزنس عن مراسل رونالدو، والمتقدمون للوظيفة مدعوون للتقدم من دول المنطقة لوظيفة بدوام كامل في العاصمة السعودية الرياض”.
وقال مدير التحرير في “أريبيان بزنس” ماثيو أملوت: “يعد رونالدو أكبر نجم ويمثل أهم حدث في الكوكب، في الرياضة التي تمثل قطاعاً قائماً بذاته، ولذلك فهي تستحق مراسلاً مكرساً لرونالدو بالكامل”.