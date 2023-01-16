آل الشيخ يعلن رونالدو قائدًا والشنيف مديرًا لفريق موسم الرياض أمام سان جيرمان

الرياض – هاني البشر

استقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ قائد فريق موسم الرياض، لاعب نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سلمه شارة قيادة الفريق الذي سيلاقي مساء الخميس القادم فريق باريس سان جيرمان على أرضية استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، معلنًا بذلك أن “رونالدو” سيقود الفريق المؤلف من نجوم الهلال والنصر في واحدة من أكبر اللقاءات الرياضية لنجوم وعشاق كرة القدم.

وأوضح آل الشيخ أن نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب السابق خالد الشنيف سيتولى مهمة مدير فريق كأس موسم الرياض خلال المباراة، مؤكدًا في ذات الوقت أن تشكيلة الفريق ستعلن اليوم من قبل الشنيف والمدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو.



وكان قائد فريق موسم الرياض قد ظهر مرتديًا شارة القائد الحاملة لشعار موسم الرياض 2022، وحاملًا القميص رقم 7 المطبوع باسمه خصيصًا للمباراة المرتقبة بعد أيام.

وستصاحب المباراة أنشطة ترفيهية وعروض ضوئية وألعاب نارية تسهم في خلق جو من المرح للجمهور الذي يتوقع أن يملأ مقاعد استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فيما يعِد موسم الرياض 2022 جمهوره بمواصلة إمتاعهم بأحداث تفوق الخيال، حيث تستمر مناطقه في إبهار الزائرين بالمفاجآت المتتالية، وتقديم مزيج من التجارب العالمية والمحلية الشيقة.