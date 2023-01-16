القنصل السعودي بالإسكندرية يشارك في افتتاح معرض “خبيئة”

البلاد- متابعات

شارك مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، في افتتاح معرض “خبيئة 264” وهي مقتنيات كارل فون جِربر، القنصل السويدي في الاسكندرية الأسبق، وذلك بالمتحف القومي بالإسكندرية.

وتم الافتتاح بحضور بدبلوماسي وقنصلي وأثرى كبير، اليوم الاثنين، بمشاركة السفير السويدي لدى القاهرة هوكان إيمسجورد، وقنصل ايطاليا الفخري ماريو دي بسكوالي، ومزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، حيث يستمر المعرض لمدة شهر كامل، حتى يوم 16 فبراير المقبل في المتحف القومي بالإسكندرية.

وكارل فون جِربر هو القنصل السويدي الأسبق في الإسكندرية في الفترة من 1925 وحتى العام 1951 وراعيا لمصالح مواطني ألمانيا والمجر وفنلندا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويتضمن المتحف عددا كبيرا من المقتنيات تعود لفترات زمنية متباعدة بدءً من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد، فيما تعود بعض القطع إلى عصر أسرة محمد علي باشا.

وأبدى قنصل السعودية بالإسكندرية سعادته وإعجابه بالمقتنيات وأثنى على حسن التنظيم والاستقبال.

وقال الدكتور إسلام عاصم، أستاذ التراث بالمعهد العالي للسياحة ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية أن “خبيئة 246” عثر عليها بمبنى المعهد السويدي في الإسكندرية وتحتوي على مجموعة من القطع الأثرية ترجع إلى فترات زمنية متفاوتة في كل من العصور الرومانية اليونانية والهلنستية والعصر الحديث خلال حكم الأسرة العلوية، وتم تسليمها إلى السلطات المصرية في صورة إهداء ضمن مجموعة من مقتنيات مؤسس مبنى المعهد.

وأشار إلى أن الخبيئة الأثرية التي تم العثور عليها عبارة عن صندوق مغلق به لقى أثرية عبارة عن شقف ومسارج وزجاج وعملات نادرة ترجع إلى العصور الرومانية اليونانية خلال الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن السابع بعد الميلاد أي تتراوح أعمارها ما بين 1500 إلى 2300 سنة، كما أن بعض القطع تعود إلى عصر أسرة محمد على باشا الذي عاصره مؤسس المبنى السويدي في بداية القرن العشرين، وكان منها بعض من مجموعته التي جمعها خلال فترة حياته في الإسكندرية، خاصة وأنه كان عضوا بجمعية الآثار الملكية آنذاك – جمعية الآثار بالإسكندرية حاليا- بجانب عمله الدبلوماسي، كما أنه شارك في بعض أعمال التنقيب في البعثة السويدية بقبرص وكان له بعض الأبحاث في علوم الآثار بمصر.

فى سياق آخر، زار مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، القمص إبرام إيميل الوكيل البابوي وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى اليوم، وذلك بمقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية.

واستقبله القمص أبرام إيميل ونادر مرقص مستشار قداسة البابا للعلاقات العامة، وتم خلال الزيارة الاطلاع على الكنيسة القبطية التي تعود جذورها للقرن الأول الميلادي وتعد من أقدم الكنائس في قارة أفريقيا وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.