توقيع 5 اتفاقيات تعاون بين جمعية “وسم” وعدد من الجهات بجدة

جدة : البلاد

شَهِد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم، بمقر المحافظة، توقيع خمس اتفاقيات تعاون مشترك بين جمعية “وسم” للتصلب المتعدد، والإدارة العامة للتعليم بجدة، وأمانة جدة، والمركز الأوروبي الطبي، ومركز أي جيني، وشركة فضاءات للتسويق، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ، ومدير تعليم جدة الدكتور نايف الزارع .

وتهدف اتفاقية التعاون المشترك إلى بناء علاقات شراكة فاعلة بين الجمعية والجهات المشاركة لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في مصلحة المصابين وأُسرهم.

يُذكر أن جمعية “وسم”، جمعية خيرية غير ربحية تُعنى بخدمة مرضى التصلُّب المتعدِّد, وتسعى لرفع مستوى الوعي الصحي للفئة المستفيدة، وكذلك تقديم استشارات نفسية وإرشادية للمرضى وأهاليهم, وتأهيل المصابين وذويهم للتعايش مع المرض, وتوفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين، فضلاً عن المشاركة في مجال خدمة مرضى التصلُّب.