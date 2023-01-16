تزيين مباني جدة التاريخية بالفنون.. الحضيف: أرباب الحرف يعزز القوة الناعمة السعودية

البلاد – رانيا الوجيه

أرباب الحرف مشروع ثقافي يعزز للقوة السعودية الناعمة، أسسه عبدالله صالح الحضيف، وبدأ من جدة التاريخية حيث تم إعادة ترميم 11 بيتاً تاريخياً وإعادة تزيين المباني بالفنون. حيث يضم بيت الحضيف التاريخي مقر مؤسسة فنية غير ربحية، وتضم مَتْحَفاً صَغِيراً يتكون من 14 غرفة، ويعرض عناصر من العقد الأول من القرن العشرين إلى الثمانينات: الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية والصحف والمجلات، كما يقيم بيت الحضيف حملات سنوية لإعادة مبادرات فنية غير ربحية في أحياء جدة. إضافة إلى بيت الحضيف يوجد بيت تاريخي آخر تحت اسم متحف الحضيف يتكون من ستة طوابق وهو من أعلى مباني جدة التاريخية.

ويقدم ورش عمل ودروس فنية أسبوعية للفخار والرسم وأشكال فنية أخرى. كما تستضيف الأحداث على أساس شهري، سواء كانت ثقافية أو شعرية أو سينمائية أو موسيقية. يضم المتحف أَيْضاً الفن المعاصر، إضافة إلى أن به بيت آخر اسمه بيت زرياب، وهي أول مدرسة موسيقى في جدة تأسست عام 2017م حيث تدرس الموسيقى العربية وتعزز ثقافتها.

ويقدم البيت دروساً في الآلات العربية مثل العود والقانون والناي، كما يقدم دروساً في الآلات الغربية مثل البيانو. حيث تم تسمية البيت على اسم أشهر موسيقي في الأندلس، الملحن زرياب، الذي هاجر إلى الأندلس، وكان أول من فتح مدرسة موسيقى لتعليم العود في الأندلس، وقام بتدريس بنات الملوك.



كما أن بيت زرياب وهو عبارة عن مقهى ثقافي تاريخي وهو المقهى الأول من نوعه بهذه الفكرة حيث اللوحات التشكيلية المعبرة وصور أغلفة أفلام شهيرة وأسطوانات الموسيقين القدامى، وهو يقدم فعالياته الرمضانية، ويفتح أبوابه طيلة العام لكل من لديه موهبة، ويوضح عبدالله الحضيف “للبلاد” بقوله: أما بيت الحضيف التاريخي، فقررنا عمل أمسيات رمضانية بالتعاون مع فريق جوثاما من الرياض، وهو يقدم ذات النشاط الذي نقدمه في أرباب الحرف في منطقة جدة التاريخية، ويهدف هذا التعاون لتقديم برنامج ثقافي متنوع، وفي كل ليلة من ليالي رمضان نستقبل ضيفاً من مجالات الفنون والسينما.

واليوجا والفنون المعمارية، وبالأخص المجالات التي تلامس الشباب، وأن تكون برامجنا قريبة من فئة الشباب، وقد استضفنا من أوائل ضيوف الأمسيات الرمضانية المخرج فارس قدس مخرج فيلم شمس المعارف، أيضا مدربة اليوجا شهد، والمهندس نواف النصار، أيضاً انضمام ماجد الأهدل وهو أحد الشباب المتخصصين في علم القهوة، من جانب آخر تعتبر منطقة جدة التاريخية من أهم المعالم التي يجب زيارتها خاصة في شهر رمضان، ومن ثم أردنا أن كسر نظام الفصول وورش العمل بأن يكون اللقاء الثقافي في مكان مفتوح في وسط تجول الزوار في الهواء الطلق تحيطه الأجواء الرمضانية القديمة. فهدفنا أن نظهر للمجتمع مجموعة من أفراد مجتمعنا المتميزين في مختلف المجالات الفنية، وهم من يمثلون الحياة السعودية في الجانب الفني والثقافي خاصة للزوار السائحين من الخارج.



أيضا لدينا بيت البوهيمي وهو بيت للرسم ومجتمع للفن التشكيلي في بيت تاريخي عمره 150 سنة في جدة التاريخية وبقية البيوت تحت الإنشاء والترميم لفتحها للعامة قريباً خاصة مع انتهاء مشروع سمو ولي العهد في ترميم جدة التاريخية.

ومشاريعنا شاركت وقدمت أكثر من 1950 فعالية فنية وثقافية داخل المملكة، استفاد منها أكثر من 60 ألف شخص من سكان المملكة على مدى السبع سنوات الماضية.



الموسيقى هي لغة عالمية، عبرت بها الشعوب عن مشاعرها وتاريخها، ووطنيتها وعراقة أراضيها؛ فتبوأت بألحانها مكانة عالمية رفيعة ساعدتها على بناء جسور تواصل مع ثقافات العالم المختلفة. التقت “البلاد” مع رئيس اللجنة الموسيقية في جمعية النادي الأدبي الثقافي، وعازف الساكسفون سعد الحارثي من خلال جولة على بيت الموسيقى، وتحدث الحارثي قائلاً:



تم تأسيس قسم الموسيقى في جمعية الثقافة والفنون منذ تاريخ تأسيس الجمعية، وكان أول من رأسها الفنان سراج عمر رحمه الله، وتم تفعيل القسم الموسيقي في الجمعية منذ تأسيسه، ولكن مقارنة بالأعوام السابقة إلى اليوم، وبعد تبني وزارة الثقافة للمدارس والمعاهد للفنون الموسيقية، تم انتعاش دور القسم الموسيقي مجدداً بشكل أكبر، وأصبح الإقبال بشكل أكبر، وأصبحت الموسيقى في كل مكان حول المملكة، وبعد العودة مرة أخرى من بعد فترة الجائحة، أصبح للجنة الموسيقى، مسؤولية على عاتقها تتمثل في إعداد خطة ورؤية ممتدة طوال العام، نعمل من خلالها على استضافة رموز الفن وتكريمهم، وإقامة احتفالات تكريمية لهم تليق بما قدموه لخدمة الأغنية السعودية خلال السنوات الماضية، وكذلك اكتشاف المواهب السعودية الشابة التي لديها الإمكانات الجيدة، والتي تتشرف الجمعية بدعمها ورعايتها.



ومن جانب آخر في اكتشاف المواهب هناك العديد من الشابات والشباب من يتجهون إلى جمعية الثقافة والفنون للقسم الموسيقي من عازفي بيانو وجيتار وعود ومختلف الآلات الموسيقية أيضاً أصحاب الأصوات الجميلة، والتي تتبناهم الجمعية، وتشاركهم الحفلات في المسرح الموسيقي.