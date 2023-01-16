الرياضة

الرياض يهزم القيصومة ويرتقي لثالث” يلو” .. والعين يتجاوز الجبلين

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      16 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الرياض فوزه السابع توالياً، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على حساب ضيفه القيصومة، ضمن المرحلة الـ17 من المسابقة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض.

سجل هدفي الرياض الصربيان ميودارج ونيكولا ستيكوفيتش، فيما ألحرز هدف القيصومة أحمد حريصي؛ ليرفع الرياض رصيده النقطي إلى 31 نقطة في المركز الثالث، وبقي القيصومة في المركز الـثامن بـ 21 نقطة.

وفي حائل، فاز فريق العين على مضيفه الجبلين بهدفين مقابل هدف.
تقدم العين عن طريق لاعبه طويل الهواري قبل أن يضيف زميله سعيد الزهراني الهدف الثاني ، فيما قلص الجبلين الفارق عن طريق حمد الجهيم من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع فريق العين رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 متقدمًا للمركز 13، فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 في المركز العاشر.

وعاد الخلود من الجوف محملًا بالنقاط الثلاث بعد تغلبه على مضيفه العروبة بهدف نظيف، سجله ألين أكونو، فبات رصيد الخلود بعد هذا الفوز21 نقطة متقدما للمركز التاسع، فيما توقف رصيد العروبة عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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