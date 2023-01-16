الرياض يهزم القيصومة ويرتقي لثالث” يلو” .. والعين يتجاوز الجبلين

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الرياض فوزه السابع توالياً، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، على حساب ضيفه القيصومة، ضمن المرحلة الـ17 من المسابقة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز بنادي الرياض.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة الرياض 2 : 1 القيصومة ضمن منافسات #دوري_يلو لأندية الدرجة الأولى – الجولة الـ17 #الرياض_القيصومة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/hayY3KgUfD
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
سجل هدفي الرياض الصربيان ميودارج ونيكولا ستيكوفيتش، فيما ألحرز هدف القيصومة أحمد حريصي؛ ليرفع الرياض رصيده النقطي إلى 31 نقطة في المركز الثالث، وبقي القيصومة في المركز الـثامن بـ 21 نقطة.
🎥 | نهاية المباراة ⚽️#الخلود 1#العروبة 0
مباراة ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى#الخلود_العروبة#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/2IFxq9plKR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
وفي حائل، فاز فريق العين على مضيفه الجبلين بهدفين مقابل هدف.
تقدم العين عن طريق لاعبه طويل الهواري قبل أن يضيف زميله سعيد الزهراني الهدف الثاني ، فيما قلص الجبلين الفارق عن طريق حمد الجهيم من ركلة جزاء.
هدف #العين الثاني سجله اللاعب سعيد الزهراني#الجبلين_العين#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/z1gVCPAVud
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
هدف #العين الأول سجله اللاعب طويل الهواري#الجبلين_العين#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/1vQx9oAr7Q
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2023
بتلك النتيجة، رفع فريق العين رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 متقدمًا للمركز 13، فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 في المركز العاشر.
وعاد الخلود من الجوف محملًا بالنقاط الثلاث بعد تغلبه على مضيفه العروبة بهدف نظيف، سجله ألين أكونو، فبات رصيد الخلود بعد هذا الفوز21 نقطة متقدما للمركز التاسع، فيما توقف رصيد العروبة عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.