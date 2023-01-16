أطعمة تشعرك بالدفء في الشتاء.. دون زيادة الوزن

البلاد- متابعات

يعد فصل الشتاء من الفصول التي تشجع على تناول الطعام بشكل مستمر نظرا لشعور الجسم المتواصل بالبرودة واحتياجه للدفء، مما يعرض الكثير لزيادة وزن ملحوظة خلال شهور الشتاء، ولعدم الشعور بالبرد واكتساب المزيد من الوزن، حدد أطباء التغذية بعض الأغذية المفيدة، والتي لا تسبب زيادة الوزن منها:

شوربة دجاج منزوعة الدسم بالمشروم والزنجبيل :

يمكنك تناول شوربة الدجاج بعد نزع طبقة الدهون تماما، مع إضافة المشروم و بعض من قطع صدور الدجاج المسلوق وعصير الليمون ورشة زنجبيل، سيكون لديك شوربة مغذية وقليلة السعرات جدا وتبعث على الدفء.

شوربة سمك “سي فود دايت”

يمكنك تناول شوربة السمك أو السي فود بدون إضافة أي دهون نهائيا أثناء الطهى، و ذلك بوضع مكونات الشوربة مع بصل مقطع وثوم مفروم وكمون و قليل من البهارات مع إضافة الروز ماري الطازج أو الجاف والكمون، وتترك على النار حوالى 10 دقائق فقط، ثم تقدم ساخنه مع حلقات الليمون.

شوربة الخرشوف حارقه للدهون :

الخرشوف من الخضروات قليلة السعرات جدا وغنى بالألياف والمعادن التي يحتاجها الجسم، يمكنك عمل شوربة الخرشوف باختصار كالآتي: يسلق الخرشوف منظف ومقطع مع بصلة صغيرة وحبهان ومستكة وبهارات ورشة زنجبيل، وتقدم ساخنة مع عصير ليمون .

شوربة العدس :

العدس قليل السعرات الحرارية وغنى بالألياف والبروتين، وطريقة إعداده تتحكم في سعراته الحرارية، فعند الطهى وعدم الرغبة في زيادة الوزن يمكنك عدم إضافة أي دهون نهائيا، وعدم إضافة شعرية، مع الإكثار من البصل والثوم وإضافة كركم وكمون وملعقة خل أبيض كبيرة عند الطهى، وعند التقديم يضاف عصير الليمون، عندئذ يكون لدينا شوربة قليلة السعرات الحرارية ومغذية وتبعث الدفء.