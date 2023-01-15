شاهد.. أرسنال يعزز صدارته للبريميرليغ بالفوز على توتنهام

عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بالانتصار خارج ملعبه الأحد على توتنهام هوتسبير 2-0 في الجولة الـ20 من المسابقة.

دارت أحداث ديربي شمال لندن بين توتنهام وأرسنال في ملعب “توتنهام” أمام نحو 60 ألف مشجع، وبصافرة الحكم كريج باوسون.

وابتعد أرسنال في صدارة البريميرليغ بواقع 47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي الذي توقف رصيده عند 39 نقطة.

حارس توتنهام، هوغو لوريس، تسبب في هدف ضد مرماه بالدقيقة 14، ثم أضاف النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثاني بالدقيقة 36.

وحقق أرسنال أول فوز في ديربي شمال لندن في ملعب توتنهام بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ موسم 2013-2014.

شاهد ملخص مباراة أرسنال وتوتنهام 2-0