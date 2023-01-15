البصرة.. عطلة رسمية لتسهيل حضور الجماهير في نصف نهائي خليجي25

البصرة – البلاد

لتسهيل متابعة وحضور المشجعين إلى مباراتي نصف النهائي ضمن بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين؛ قررت محافظة البصرة، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة يوم غد الاثنين.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في بيان:” إنه تقرر أن يكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية لحضور المشجعين إلى ملعب المدينة الرياضية”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي نظيره القطري، عند الساعة الرابعة والربع من عصر يوم غدٍ الاثنين في ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة)، بينما يلتقي المنتخب البحريني مع المنتخب العُماني عند الساعة الثامنة والربع، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25.