الرياضة البرازيلي ماركو أمارال يدعم هجوم الأهلي

جدة- البلاد

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ صفقة انضمام اللاعب البرازيلي ماركو أمارال هداف الدوري الصيني لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي في دوري يلو. وسيصل اللاعب البرازيلي إلى جدة خلال ساعات وسيتوجه إلى مقر النادي مباشرة؛ للتوقيع على عقود انضمامه للفريق. يذكر أن تحرك إدارة الأهلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركو جاء بناءً على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع مهاجم خلفاً للجامايكي قرابان الذي لم يقدم شيئاً للفريق.