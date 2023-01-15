البرازيلي ماركو أمارال يدعم هجوم الأهلي

الرياضةالبرازيلي ماركو أمارال يدعم هجوم الأهلي صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ 15 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق جدة- البلاد حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ صفقة انضمام اللاعب البرازيلي ماركو أمارال هداف الدوري الصيني لتدعيم صفوف الفريق الأهلاوي في دوري يلو. وسيصل اللاعب البرازيلي إلى جدة خلال ساعات وسيتوجه إلى مقر النادي مباشرة؛ للتوقيع على عقود انضمامه للفريق. يذكر أن تحرك إدارة الأهلي للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماركو جاء بناءً على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالتعاقد مع مهاجم خلفاً للجامايكي قرابان الذي لم يقدم شيئاً للفريق.