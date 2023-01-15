الرياضة

أمير الباحة يكرم فريق الحجاز لكرة الطاولة للسيدات

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      15 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الباحة- البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه في الإمارة اليوم، رئيس نادي الحجاز الرياضي عبدالله بن مفرح الدويحي وفريق كرة الطاولة بالنادي “سيدات”، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان حسن آل شايع.

وأشاد سموه بتطور الرياضة النسائية في المملكة خلال الفترة الماضية، حيث نَشِطت مشاركة المرأة في المسابقات الرياضية، بفضل الله، ثم بدعم القيادة الحكيمة، مبيناً أن ممارسة الرياضة لها أهمية كبرى لبناء مجتمع صحي يمارس جميع أنواع الرياضات، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز، ومتطلعاً لنتائج أفضل بإذن الله في جميع الأندية من خلال التركيز على دعم الفرق الناشئة وتمكينها لرفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية المختلفة.

وقدم الأمير حسام بن سعود مكافأة مالية لفريق نادي الحجاز لكرة الطاولة “سيدات” نظير المستوى المشرف الذي قدمه الفريق وتحقيقه المركز الأول في البطولة الدولية للرواد التي أقيمت بمحافظة جدة، حيث يأتي هذا الدعم في إطار اهتمامه الكبير بالرياضة والرياضيين في منطقة الباحة.

من جانبه، نوه رئيس نادي الحجاز عبدالله الدويحي، بدعم سمو أمير المنطقة للأنشطة والفرق الرياضية الناشئة في المنطقة وحرصه الدائم والمستمر على تحقيق افضل المنجزات لأبناء وبنات المنطقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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