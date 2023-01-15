أخضر اليد يبحث عن تأهل تاريخي أمام المستضيف “بولندا” ‏

الرياض-البلاد

يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة اليد عن كسب مواجهته أمام المستضيف منتخب بولندا، في ختام دور المجموعات التمهيدي من بطولة كأس العالم لمنتخبات الرجال بنسختها الثامنة والعشرين “بولندا والسويد 2023” وضمان التأهل إلى الدور الرئيس من البطولة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما غدا الاثنين 16 يناير 2023م، عند الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، على صالة “سبوديك أرينا” في مدينة كاتوفيتس البولندية.

ويدخل أخضر اليد اللقاء أمام المنتخب البولندي المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، باحثاً عن تحقيق الانتصار وخطف نقطتي اللقاء، التي إذا ما تحققت سوف تؤهل المنتخب السعودي رسمياً إلى الدور الرئيس رفقة منتخبي فرنسا وسلوفينيا من المجموعة الثانية.

وتواجد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر بمقر بعثة الأخضر مساء اليوم , وعقد اجتماعاً مع اللاعبين شدد فيه على أهمية اللقاء وتقديم كل مايمكن للظفر ببطاقة التأهل للدور الثاني.

من جهة أخــرى، فرض مدرب الأخضر “الدنماركي يان بيتليك” مساء اليوم الأحد، محاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين، بالإضافة للتدريبات اللياقية في صالة الحديد.