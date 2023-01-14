الرياضة

في بطولة العالم لكرة اليد.. المنتخب المصري يستهل مشواره بفوز كبير على كرواتيا

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      14 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد فوزًا كبيراً ومستحقاً على نظيره الكرواتي بنتيجة 22/31 في المباراة الأولى للفراعنة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبًا خلال الفترة من 11 يناير حتى 29 من الشهر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر على كرواتيا 16/12. بهذا الفوز، يحصد الفراعنة بتلك النتيجة أول نقطتين في مشوار البطولة.

وشهد اللقاء تألق لافت للنظر لجميع اللاعبين، خاصة كريم هنداوي حارس المرمى الذي تصدى لأكثر من هدف محقق لكرواتيا، وعلى الزين الذي نال جائزة أفضل لاعب في اللقاء. وفي المجموعة نفسها، فاز المنتخب الأمريكي على المنتخب المغربي 26/27.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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