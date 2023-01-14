في بطولة العالم لكرة اليد.. المنتخب المصري يستهل مشواره بفوز كبير على كرواتيا

جدة- محمود العوضي

حقق منتخب مصر الأول لكرة اليد فوزًا كبيراً ومستحقاً على نظيره الكرواتي بنتيجة 22/31 في المباراة الأولى للفراعنة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبًا خلال الفترة من 11 يناير حتى 29 من الشهر الجاري.

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر على كرواتيا 16/12. بهذا الفوز، يحصد الفراعنة بتلك النتيجة أول نقطتين في مشوار البطولة.

وشهد اللقاء تألق لافت للنظر لجميع اللاعبين، خاصة كريم هنداوي حارس المرمى الذي تصدى لأكثر من هدف محقق لكرواتيا، وعلى الزين الذي نال جائزة أفضل لاعب في اللقاء. وفي المجموعة نفسها، فاز المنتخب الأمريكي على المنتخب المغربي 26/27.