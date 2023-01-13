الرياضة 10 ملايين تؤخر التعاون عن الكفاءة المالية

الرياض- فيصل الرقيبة

كشفت مصادرلـ” البلاد” تبقي مستحقات لازمة السداد تقدر بـ 10 ملايين ريال على نادي التعاون، لكي يتسنى له الحصول على شهادة الكفاءة المالية، من ضمنها تأخر رواتب اللاعبين لمدة شهرين، وأضافت المصادر أن عدم حصول النادي القصيمي على الكفاءة المالية سيعيقه عن التسجيل في الفترة الشتوية الحالية. من ناحية أخرى، أوضحت المصادر أن الأهلي مهتم بشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب فهد الرشيدي الذي انتقل مؤخرا للأهلي لمدة 3 مواسم، وكانت إدارة التعاون قد تعاقدت مع الرشيدي عام 2019 قادمًا من الهلال، الذي سبق أن أعاره لأحد، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى التعاون.