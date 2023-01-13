موعد مباريات نصف نهائي خليجي 25 في البصرة

تأهل منتخبا البحرين وقطر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي بالبصرة “خليجي 25” اليوم الجمعة، لينضما إلى العراق وعمان.



وحسمت البحرين صدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط، ورافقتها قطر بـ4 نقاط بعد تعادلها الثمين أمام المنتخب الإماراتي 1/1.



وكان منتخب العراق قد تأهل متصدراً المجموعة الأولى بواقع 7 نقاط، وهو نفس رصيد عمان التي جاءت وصيفة بفارق الأهداف.

موعد مباريات نصف نهائي خليجي 25

تُقام مباراتا نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 25” الاثنين المقبل 16 يناير في ملعب البصرة الدولي.

وسيلعب أولًا المنتخب العراقي ضد قطر 4.15 عصرًا، قبل أن يخوض المنتخبان العماني والبحريني نصف النهائي الثاني في الـ 8 مساء.