تغريم رجل 100 جنيه إسترليني لإلقائه بيضة على ملك بريطانيا

البلاد – وكالات

قضت محكمة وستمنستر الابتدائية اليوم الجمعة، بغريم رجل بريطاني 100 جنيه إسترليني ، بتهمة إلقاء بيضة على الملك تشارلز الثالث أثناء زيارته لبلدة في شرق إنجلترا الشهر الماضي.

ومثل هاري ماي (21 عامًا)، أمام المحكمة اليوم الجمعة، بعد اتهامه بقذف تشارلز ببيضة خلال زيارته لبلدة “لوتون” في 6 من الشهر الماضي.

وقالت صحف بريطانية، إن المحكمة استمعت إلى أن الشرطة البريطانية احتجزت الشاب بعد رؤيته يقذف شيئا باتجاه الملك بدعوى أن الزيارة غير مواتية.

وسقطت البيضة على الأرض في مكان قريب، حيث تحدث الملك مع أفراد من الجمهور الذين احتشدوا لتحيته في شوارع المدينة.

وذكرت صحيفة “مترو”، أنه عندما أجرى الضباط مقابلة معه، أوضح ماي أنه فعل ذلك لأنه يعتقد أن زيارة الملك لبلدة مثل لوتون وهي منطقة فقيرة ومحرومة، كانت “ذوقا سيئا” وأراد أن يوضح وجهة نظره”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماي جلس في قفص الاتهام مرتديًا نظارات وسترة من البحرية، بينما قال محامي الدفاع عنه للمحكمة إنه “يأسف بشدة” لأفعاله.

ووصف محامي الدفاع موكله بأنه “شخص ملتزم نحو أسرته” ويهتم بشدة بمجتمعه المحلي، لا سيما الفقر الموجود في بعض مناطق البلدة.

وفي مخاطبته ماي، قال رئيس القضاة بول جولدسبرينج: “مهما كان الخلاف بينك وبين شخص ما فإن طريقة حله هي عدم إلقاء أشياء عليه،” فيما رفض ادعاء من والدة ماي بأنه “لم يكن يعلم حقًا” أن إلقاء شيء في اتجاه شخصية عامة قد يسبب لهم “الخوف”.