متابعات

بسبب تغير المناخ .. حرارة المحيطات تصل لمستوى قياسي

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – متابعات

كشفت دراسة جديدة أن درجات حرارة المحيطات في عام 2022 كانت الأعلى حرارة في الرقم القياسي التاريخي، محطمة بذلك الرقم القياسي المسجل بالفعل في عام 2021، وقال فريق دولي من الباحثين إن محيطات الأرض  تلقت 10 جول زيتا إضافية من الحرارة، أي 10 ثم 21 صفرًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، يقول الخبراء إن النتائج تظهر كيف تأثرت محيطات العالم  بشدة بانبعاثات غازات الدفيئة من الأنشطة البشرية.

تقدم الدراسة الجديدة، ملاحظات محيطية من 24 عالمًا عبر 16 معهدًا في جميع أنحاء العالم، وقال باحث الدراسة البروفيسور مايكل مان في جامعة بنسلفانيا: “تمتص المحيطات معظم الحرارة الناتجة عن انبعاثات الكربون البشرية”.

وأضاف الباحث، “حتى نصل إلى صافي انبعاثات صفرية، سيستمر هذا التسخين، وسنواصل تحطيم الأرقام القياسية لمحتوى حرارة المحيطات، كما فعلنا هذا العام”، موضحا، “الوعي والفهم الأفضل للمحيطات هما أساس الإجراءات الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.”

استخدم فريق البحث مجموعتي بيانات دوليتين، واحدة من المعهد الصيني لفيزياء الغلاف الجوي (IAP)، والأخرى من وكالة حكومية أمريكية هي المراكز الوطنية للمعلومات البيئية (NCEI)، والتي تحلل كلاهما ملاحظات المحتوى الحراري للمحيطات (OHC) وتأثيرها، وهو مصطلح يشير إلى الطاقة التي يمتصها المحيط، حيث يتم تخزينها لفترات زمنية غير محددة كطاقة داخلية.

 

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.