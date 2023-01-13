الرياضة

الفيصلي يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الجولة 9 بدوري يلو

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
يحتضن ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، غدًا السبت، مواجهة كروية قوية تجمع فريق الفيصلي، وضيفه الأهلي، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

يأمل الطرفان في خطف نقاط اللقاء، فالفيصلي يسعى للمحافظة على صدارة الترتيب، والاستمرار في تحقيق الانتصارات بعد فوزه على العين في الجولة 16، فيما سقط الأهلي في فخ التعادل أمام القادسية.

يحتل الفيصلي المركز الأول برصيد 33 نقطة، والأهلي في المركز السادس برصيد 25 نقطة. وتحمل المواجهة بين الفريقين الرقم «35» في تاريخ مواجهتهما في البطولات المختلفة، ويتفوق الأهلي بـ 22 فوزاً مقابل 5 انتصارات للفيصلي، فيما حضرت نتيجة التعادل بينهما في 8 مباريات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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