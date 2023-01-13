الرياضة

البحرين وقطر يتأهلان لنصف نهائي خليجي 25

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-البلاد
تأهل المنتخب البحريني لنصف نهائي خليجي 25، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مواجهة البحرين والكويت ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.

تواجه المنتخبان مساء اليوم الجمعة على ملعب جذع النخلة، وحمل الهدف البحريني الأول توقيع اللاعب مهدي الحميدان في الدقيقة 26 من اللقاء، وجاء الهدف الكويتي عن طريق شبيب الخالدي في الدقيقة 45.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في المقابل احتل المنتخب الكويتي المركز الثالث مودعًا البطولة برصيد أربع نقاط.

وفي المجموعة الثانية أيضًا، تأهل المنتخب القطري لنصف نهائي خليجي 25، بعدما تعادل مع الإمارات(1-1)، على ستاد الميناء بمدينة البصرة العراقية مساء اليوم.

سجل هدف الإمارات اللاعب فابيو دي ليما، في الدقيقة 77، وتعادل لقطر اللاعب البديل تميم منصور في الدقيقة 88.

لترفع قطر رصيدها إلى 4 نقاط، واحتلت المركز الثاني في ترتيب المجموعة، وتأهلت مع البحرين المتصدرة برصيد 7 نقاط، إلى الدور قبل النهائي، لتلتقي العراق الاثنين المقبل، في المربع الذهبي. وودعت الإمارات البطولة باحتلالها المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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