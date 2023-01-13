البحرين وقطر يتأهلان لنصف نهائي خليجي 25

جدة-البلاد
تأهل المنتخب البحريني لنصف نهائي خليجي 25، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مواجهة البحرين والكويت ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.
تواجه المنتخبان مساء اليوم الجمعة على ملعب جذع النخلة، وحمل الهدف البحريني الأول توقيع اللاعب مهدي الحميدان في الدقيقة 26 من اللقاء، وجاء الهدف الكويتي عن طريق شبيب الخالدي في الدقيقة 45.
وبهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، في المقابل احتل المنتخب الكويتي المركز الثالث مودعًا البطولة برصيد أربع نقاط.
الفرحة مع الجمهور غير 🤩
لقطات من احتفال نجوم الأحمر البحريني 🇧🇭 مع الجمهور المتواجد في ملعب البصرة 🥳#خليجي_زين25 pic.twitter.com/P6gaC8CuKj
— خليجي زين 25 (@AGCFF) January 13, 2023
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة قطر 1 : 1 الإمارات – كأس الخليج العربي #قطر_الإمارات | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/GHlaPjSHYl
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2023
وفي المجموعة الثانية أيضًا، تأهل المنتخب القطري لنصف نهائي خليجي 25، بعدما تعادل مع الإمارات(1-1)، على ستاد الميناء بمدينة البصرة العراقية مساء اليوم.
سجل هدف الإمارات اللاعب فابيو دي ليما، في الدقيقة 77، وتعادل لقطر اللاعب البديل تميم منصور في الدقيقة 88.
لترفع قطر رصيدها إلى 4 نقاط، واحتلت المركز الثاني في ترتيب المجموعة، وتأهلت مع البحرين المتصدرة برصيد 7 نقاط، إلى الدور قبل النهائي، لتلتقي العراق الاثنين المقبل، في المربع الذهبي. وودعت الإمارات البطولة باحتلالها المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
🎥 | أهداف ⚽️ مباراة البحرين 1 : 1 الكويت – كأس الخليج العربي #البحرين_الكويت | #خليجي_25
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/Q4xoXABe8p
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 13, 2023