صحة و عافية

إليك 5 فواكه للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء!

فرناس حفظيaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء ، لذا فلابد من تعزيز جهاز المناعة  للحفاظ على الصحة العامة وذلك عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة ومن أهم هذه الأطعمة ما يلي:

1/ الأناناس

لانه يحتوي على المعادن ومضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز المناعة وتقليل التهابات الجسم وتحسين عملية الهضم .

2/ الموز

يعتبر مصدرا جيد للبوتاسيوم فهو يساهم في التحكم لضربات القلب ، وتقلص العضلات ، لذا  فيتم إدراجه من الفواكه الشتوية المفيدة لتعزيز صحة الجسم.

3/ البرتقال

من الفواكه الحمضية  التي تعد مصدرا قويا لفيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى ونزلات البرد.

4/ الكيوي

يعتبر علاجا طبيعيا ووجبة خفيفة صحية ، وسيغذي جسمك ببعض العناصر الغذائية المهمة ، لانه يحتوي على الألياف التي تحسن من عمل الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر قوي للحصول على فيتامين سي ، بالاضافة إليه أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن مثل  الكالسيوم والبوتاسيوم .

5/ الفراولة

مصدرا ممتازا للفيتامينات والألياف والفلافونويد ومضادات الأكسدة لذا تعزز من جهاز المناعة وتحمي من العديد من الأمراض ومنها السرطان وأمراض القلب و الأوعية الدموية.

vernas hefzy

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