صحة و عافية إليك 5 فواكه للوقاية من نزلات البرد في فصل الشتاء!

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء ، لذا فلابد من تعزيز جهاز المناعة للحفاظ على الصحة العامة وذلك عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة ومن أهم هذه الأطعمة ما يلي: 1/ الأناناس لانه يحتوي على المعادن ومضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز المناعة وتقليل التهابات الجسم وتحسين عملية الهضم . 2/ الموز يعتبر مصدرا جيد للبوتاسيوم فهو يساهم في التحكم لضربات القلب ، وتقلص العضلات ، لذا فيتم إدراجه من الفواكه الشتوية المفيدة لتعزيز صحة الجسم. 3/ البرتقال من الفواكه الحمضية التي تعد مصدرا قويا لفيتامين سي الذي يعمل على تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى ونزلات البرد. 4/ الكيوي يعتبر علاجا طبيعيا ووجبة خفيفة صحية ، وسيغذي جسمك ببعض العناصر الغذائية المهمة ، لانه يحتوي على الألياف التي تحسن من عمل الجهاز الهضمي، كما أنه مصدر قوي للحصول على فيتامين سي ، بالاضافة إليه أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم . 5/ الفراولة مصدرا ممتازا للفيتامينات والألياف والفلافونويد ومضادات الأكسدة لذا تعزز من جهاز المناعة وتحمي من العديد من الأمراض ومنها السرطان وأمراض القلب و الأوعية الدموية.