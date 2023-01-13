الرياضة

أمير الشرقية يسلم كأس الأمير نايف ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك بنادي سباقات الخيل بالرياض

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      13 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم (الجمعة) الفائز بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك في نادي سباقات الخيل بالرياض، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة- أيدها الله- بالفروسية ودعمها الكبير لهذه الرياضة الأصيلة لتستمر وتتطور.

وبارك سموه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بمناسبة فوز الجواد« الكتابليتي» بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتسلم الكأس من سموه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز. وقد قطع الجواد الفائز مسافة 1600م، في زمن 1:37:82 دقيقة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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