أمير الشرقية يسلم كأس الأمير نايف ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك بنادي سباقات الخيل بالرياض

الرياض- البلاد

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم (الجمعة) الفائز بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك في نادي سباقات الخيل بالرياض، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة- أيدها الله- بالفروسية ودعمها الكبير لهذه الرياضة الأصيلة لتستمر وتتطور.

وبارك سموه لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله- بمناسبة فوز الجواد« الكتابليتي» بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتسلم الكأس من سموه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز. وقد قطع الجواد الفائز مسافة 1600م، في زمن 1:37:82 دقيقة.