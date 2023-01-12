مشروع لتطوير مطار الأمير نايف

البلاد – بريدة

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أبرز المستجدات وخطة العمل حول مشروع دراسة تطوير وتشغيل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم بمشاركة القطاع الخاص بما يتواءم مع مستهدفات استراتيجية الطيران المدني، وكذلك مدرج نادي الطيران السعودي بالرس.

جاء ذلك خلال اجتماع رأسه سموه، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم محمد المجلاد، وعدد من المسؤولين بهيئة الطيران المدني.

وأكد سموه على أهمية مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، كونه يشهد حركة مسافرين عالية من خلال الإحصاءات الصادرة عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني، مبيناً أن المطار يشهد رحلات دولية بشكل يومي إلى عدد من الوجهات لمختلف دول العالم وأصبح مقصداً لجميع المسافرين.