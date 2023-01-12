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مشروع لتطوير مطار الأمير نايف

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      12 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – بريدة

اطلع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على أبرز المستجدات وخطة العمل حول مشروع دراسة تطوير وتشغيل مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم بمشاركة القطاع الخاص بما يتواءم مع مستهدفات استراتيجية الطيران المدني، وكذلك مدرج نادي الطيران السعودي بالرس.

جاء ذلك خلال اجتماع رأسه سموه، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم محمد المجلاد، وعدد من المسؤولين بهيئة الطيران المدني.

وأكد سموه على أهمية مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، كونه يشهد حركة مسافرين عالية من خلال الإحصاءات الصادرة عن طريق الهيئة العامة للطيران المدني، مبيناً أن المطار يشهد رحلات دولية بشكل يومي إلى عدد من الوجهات لمختلف دول العالم وأصبح مقصداً لجميع المسافرين.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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