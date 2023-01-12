حضور سعودي قوي في “دافوس”

البلاد – الرياض- دافوس

يشارك وفد سعودي رفيع المستوى لتمثيل المملكة العربية السعودية برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023م، في مدينة دافوس السويسرية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي وإيجاد مزيد من الحلول المشتركة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث سيُعقد اجتماع المنتدى لهذا العام ابتداءً من يوم 16 وحتى 20 يناير، تحت شعار “التعاون في عالم غير مترابط”.

ويضم الوفد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحه، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد. وسيسلّط الوفد السعودي الضوء خلال مشاركته في المنتدى هذا العام على التقدم المحرز في إطار رؤية السعودية 2030، ومسيرة التحول والتنمية التي تستهدف الوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وما حققته المملكة كأسرع الاقتصادات العالمية نمواً ضمن مجموعة العشرين عام 2022م بتوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5 %.